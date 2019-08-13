Запорізькі місцеві бюджети отримали від комунальних підприємств майже 170 мільйонів

За сім місяців підприємства комунальної форми власності Запорізької області сплатили до місцевих бюджетів 169,6 мільйона гривень податку на прибуток. Порівняно з минулорічними показниками суб’єкти господарювання збільшили відрахування на 109,5 мільйона. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько.
Зокрема, у липні до скарбниць громад перераховано майже два мільйони, що на 61 відсоток більше, ніж у липні попереднього року.
У розрізі територій найбільші суми податку отримала міська казна м. Запоріжжя – 48 мільйонів 437 тисяч. Підприємства м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів спрямували до бюджетів 6,2 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – майже 6,2 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 1,7 мільйона, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – півтора мільйона тощо.
Нагадаємо, у Запорізькій області зареєстровано 870 підприємств комунальної форми власності. Сплачений податок на прибуток відповідно до норм Бюджетного кодексу стовідсотково зараховується до місцевих бюджетів. Основна ставка податку становить 18 відсотків.
Головне управління ДФС у Запорізькій області