Запорізькі роботодавці потребують працівників

Багато роботодавців визнають, що їм катастрофічно не вистачає кадрів – доводиться докладати неабияких зусиль і винахідливість, щоб заповнити вакансії. Ринок праці фіксує деякий дисбаланс – бракує фахівців певних професій та існує надлишок інших. У зв’язку з трудовою міграцією в країні спостерігається кадровий дефіцит простих робітників. Тож, який стан із потребою роботодавців у кадрах в Запорізькій області?
У цьому році 7,2 тис роботодавців надали інформацію до служби зайнятості про вакансії на своїх підприємствах. Це на 5% більше, ніж у минулому році. Збільшилась також і кількість пропозицій роботи. За цей період у базі Запорізької обласної служби зайнятості налічувалось 33,2 тис вакансій.
У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігається на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування: трактористи, водії, токарі, машиністи насосних установок, оператори заправних станцій, оператори верстатів з програмним керуванням, дорожні робітники, водії навантажувача, машиністи крана (кранівники), машиністи-оператори дощувальних машин та агрегатів, оператори котельні, матроси-рятувальники, фрезерувальники.
Також затребувані представники найпростіших професій: підсобні робітники, прибиральники, сторожі, вантажники, двірники, комірники, кухонні робітники та укладальники-пакувальники.
У сфері торгівлі і послуг – продавці, охоронники, кухарі, молодші медичні сестри, покоївки, офіціанти, помічники вихователя тощо.
Серед кваліфікованих робітників з інструментом – це слюсарі, електрогазозварники, електромонтери, робітники з комплексного обслуговування та ремонту будинків, пекарі, малярі, швачки, контролери водопровідного господарства, бетонярі, столярі тощо.
Залишається високим попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи – бухгалтерів, медичних сестер, вихователів, лаборантів (освіта), фахівців, економістів, інженерів різних галузей, спеціалістів держаної служби, вихователів дошкільних навчальних закладів.
Керівник Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік зазначає: «Результативність роботи служби зайнятості напряму залежить від ефективної роботи з роботодавцями, оскільки саме від них залежить кількість та якість робочих місць. Служба зайнятості вдосконалює форми роботи та запроваджує нові сервісні послуги, які дають можливість отримати послуги в режимі он-лайн. Також, з 1 серпня 2019 року в державній службі зайнятості стартував новий проєкт – інститут консультанта роботодавця. Ми прагнемо надавати роботодавцям якісні послуги та допомагати підбирати працівників, яких вони потребують!»
Додатково:
За сприяння служби зайнятості протягом січня-липня 2019 року 28,7 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 13,3 тис. осіб працевлаштовані до набуття статусу безробітного. З початку року 342 особи працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 98 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 2,4 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061) 224-00-46