Мальовниче місце в серці Бердянської коси- один з найпрестижніших готелів Бердянська Panorama Family Hote l- на один вечір стало майданчиком для тусовки молодих і талановитих дизайнерів, їх моделей, цінителів нових віянь і тенденцій в світі моди, а також відомих журналістів, блогерів, фешн експертів. Свої колекції тут представили дизайнери з Києва, Харкова, Запоріжжя. Всього демонструвалося п’ять колекцій, а долі в показі взяло понад п’ятдесяти моделей. Засновниця Berdyansk Fashion Day – Гаяне Вардікян розповіла про особливості 6-го сезону:
– Наш показ не звичайний. Вперше в ньому візьмуть участь моделі кілька нестандартної для світу моди зовнішності, але це не заважає їм сяяти на подіумі і представляти колекцію речей oversize(Цей термін закріпився за стилем, основу якого складають найрізноманітніші речі на 2-3 розміри більше звичайного). Він зібрав як початківців дизайнерів, так і тих, хто вже відомий в модних колах. Всі колекції різні і в стилістиці, і в концепції одягу, техніки роботи з тканинами.
6 сезон Berdyansk Fashion Day
Мальовниче місце в серці Бердянської коси- один з найпрестижніших готелів Бердянська Panorama Family Hote l- на один вечір стало майданчиком для тусовки молодих і талановитих дизайнерів, їх моделей, цінителів нових віянь і тенденцій в світі моди, а також відомих журналістів, блогерів, фешн експертів. Свої колекції тут представили дизайнери з Києва, Харкова, Запоріжжя. Всього демонструвалося п’ять колекцій, а долі в показі взяло понад п’ятдесяти моделей. Засновниця Berdyansk Fashion Day – Гаяне Вардікян розповіла про особливості 6-го сезону: