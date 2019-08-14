У Запоріжжі проходить благодійна акція “Шкільний портфелик”, ініційована благодійним фондом «Карітас». Вона спрямована на підтримку малозабезпечених родин, дітей з інвалідністю та вимушених переселенців. У її рамках небайдужі запоріжці можуть купити для маленьких школярів портфелі, зошити, фарби та інше шкільне приладдя, а потім передати через волонтерів дітям. Організатори зазначають, у такий спосіб минулого року по всій Україні вдалося укомплектувати більше двох тисяч шкільних портфелів. Свої ранці отримали і двісті маленьких запоріжців. Благодійники сподіваються, цьогоріч акція стане ще більш масштабною. І вже 29 серпня ще більша кількість дітей отримає свої шкільні портфелі, укомплектовані усім необхідним для навчання.