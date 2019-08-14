Студентка ТДАТУ Віолетта Індик з Мелітополя стала переможницею конкурсу від онлайн-видання AgroPortal.ua на краще есе на тему «Чому я вибираю агро?». Метою цього проекту було дізнатися, чому студенти аграрних вузів вибрали саме це сферу діяльності, які мають очікування і уявлення про роботу в аграрному секторі, щоб донести таким чином до інших, що працювати в сільському господарстві – перспективно. Всього було отримано 97 есе від студентів 26 аграрних навчальних закладів. За перемогу в конкурсі мелітопольська студентка отримує можливість провести свою літню уїк-енд в Берліні.