Читайте у газеті “Правда ЗП” за 15.08.2019р.

Друзі! У четвер, 15 серпня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходитиме тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Тож ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Хлібороби вийшли на рекорд. Вперше в історії незалежної України запорізькі аграрії зібрали рекордний врожай збіжжя. Як їм це вдалося? Про це дізнайтеся із нашої газети.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Другий тиждень поспіль працівники електрометалургійної, машинобудівної, гірничодобувної та хімічної галузей пікетують будівлю НКРЕ КП у Києві – вимагають зниження тарифів на електроенергію для цих підприємств. Делегація Запорізької області – майже півтисячі осіб – представляє ЗТМК, ЗФЗ, Дніпроспецсталь, Запорізький абразивний комбінат. Про перебіг подій читайте у рубриці «Питання руба»
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Зокрема, розкажемо, які спеціальності у вишах цього року були найзатребуваніші і чому абітурієнти відмовлялися від бюджетних місць. До того ж подамо дослідження фахівців, які допоможуть дати відповідь на питання: на що повинна виділяти кошти українська система охорони здоров’я?
Також пропонуємо вашій увазі справжні сенсації
У рубриці «Війна поруч» дізнайтесь ро подвиг і безсмертя Даніїла Касьяненка з розповіді його побратима Павла Куліша, голови ГО «Національна безпека України». Містика, але за свідченням побратимів, герой-захисник і після смерті продовжує шляхетну справу – боронить рідну Україну.
А про Таємну вечерю у селі Тернівка Вільнянського району і про місця сили Запорізької області читайте в рубриці «Знай і люби свій край».
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про…явлення лідера гурту «Акваріум» Бориса Гребенщикова у Бердянську. А також дізнаємося від наших земляків, яких ще зірок сцени їм поталанило побачити на власні очі..
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.
Читайте у газеті “Правда ЗП” за 15.08.2019р.
Друзі! У четвер, 15 серпня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.