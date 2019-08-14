Допомога важкохворим дітям

Представники молодіжної ради «Нове покоління», яка створена при Воскресенській сільській раді у Пологівському районі, разом із медичними працівниками надали допомогу жителю с. Воскресенки та жительці с. Кінські Роздори. Кошти на це були зібрані під час проведення благодійного концерту до Дня молоді Їх планували скерувати на допомогу важкохворим дітям. Тож у дві родини учасники молодіжної ради і завітали із подарунками. Шингуру Володимиру (с. Воскресенка) була надана матеріальна підтримка на придбання дорогих лікарських препаратів. Славній Катерині (с. Кінські Роздори) було придбано на прохання мами підгузки.