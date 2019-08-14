Фестиваль «Спас»

ХХІІІ фестиваль національних воїнських та традиційних культур «Запорізький Спас» відбувся у нащому козацькому краю. Гості фестивалю мали нагоду познайомитись з українськими національними та козацькими традиціями , відвідати майстер класи та придбати автентичний хенд-мейд. Показові виступи продемонстрували вихованці школи бойового мистецтва «Спас», а також представники татарської та вірменської національної боротьби «Чіда-оба», «Кох» та «Аліш». Майданчиком для традиційного спасівського фестивалю стала школа-інтернат «Козацький ліцей». Тут відбулися показові виступи шкіл бойових мистецтв, турнір з козацького та історичного фехтування. Для любителів селфі облаштовані тематичні фото зони. Справжньою прикрасою такої стала трьох метрова булава. Виготовлена сучасними козаками-характерниками у Миколаєві. А ще в рамках фестивалю підписали угоду про співпрацю між Всеукраїнською федерацією “Спас”, Запорозьким Військом Низовим “Запорозька Січ” і орденом лицарів Тамплієрів Великої Британії. Організатори також провели круглий стіл «Козацька педагогіка від минулого до сьогодення», прийняли резолюцію звернутись до Міносвіти, щоб в Україні була чітко визначене поняття «козацька педагогіка», бо в Запоріжжі чимало шкіл, які сповідують дитяче козацьке самоврядування. Також на фестивалі працювала виставка народного мистецтва. “Запорозький спас” тривав три дні і завершиться на базі Національного заповідника «Кам’яна могила».