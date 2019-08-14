Фінал фестивалю-конкурсу «Таланти Токмаччини»

У міському Будинку культури відбувся фінал дитячого фестивалю-конкурсу «Таланти Токмаччини. Діти », в якому взяли участь найсильніші вокалісти, танцюристи, музиканти та представники оригінальних жанрів з Токмака, Молочанська та сіл Токмацького району.
Усі вони пройшли спочатку відбірковий тур, потім виграли півфінал і ось фінал. Діти ( вікова категорія 7-12 і 12-16 років) сумлінно підготувалися до фінальної частини конкурсу та представили на суд журі і глядачів свої найкращі номери: пісні і реп, літературно-музичну і хореографічні композиції, музичні п’єси на роялі, саксофоні, акордеоні та ін.. Захід проведено у нашому регіоні в рамках масштабного проекту «Таланти Азова. Діти».