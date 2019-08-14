На весілля замість квітів – корм для тварин у подарунок

Ірина Дідур, голова одного з запорізьких притулків для безхатніх тварин, розповіла про молодят Валерію та Костянтина, які вирішили на власне весілля зробити подарунок не собі, а тим, хто потребує допомоги – братам нашим меншим.
Молоде подружжя, що стало офіційно стало сім’єю 9 серпня, попросило гостей замість квітів дарувати їм корм для тварин у притулок.
«Щастя і довгих років життя молодим, нехай Господь оберігає ваш будинок від бід і спасибі велике від всіх наших вихованців», — написала у своєму дописі у соцмережі пані Ірина.