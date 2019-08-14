Мобільна лабораторія моніторингу навколишнього середовища, придбана за 12 мільйонів гривень державною установою «Запорізький обласний лабораторний центр» (в минулому облСЕС), не працює через відсутність фінансування. Заява про потреби в роботі і ігноруванні проблем зявилась на офіційному сайті лабораторного центру.
У тексті зазначається, що через 7 місяців після поставки лабораторії не завершена її комплектація необхідними документами. Постачальник фірма «АЛТ Україна ЛТД» пояснює це унікальністю обладнання та великими термінами видачі необхідних документів держструктурами.
«Основною причиною того, що лабораторія зараз не може працювати в цілодобовому режимі, як було заплановано, залишається невирішене питання фінансування її експлуатації, а саме закупівля палива, програмного забезпечення, витратних матеріалів», – йдеться в тексті заяви. Серйозною витратною статтею є страхування лабораторії в форматі «повне КАСКО», зазначають у відомстві.
Обслуговування мобільної лабораторії за кошти міського бюджету затверджено у відповідній міській програмі.
В обласному лабораторному центрі відзначають, що направили листи голові Запорізької ОДА, меру Запоріжжя, главам профільних депутатських комісій обласної та міських рад і в інші інстанції. Питання залишається невирішеним.
Тендер на закупівлю мобільного екологічної лабораторії ГУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України» провів в липні минулого року. Кошти на закупівлю лабораторії, по 6 мільйонів гривень, виділили обласний і міський бюджети.
Новенька мобільна еко-лабораторія не працює вже 7місяців поспіль
Мобільна лабораторія моніторингу навколишнього середовища, придбана за 12 мільйонів гривень державною установою «Запорізький обласний лабораторний центр» (в минулому облСЕС), не працює через відсутність фінансування. Заява про потреби в роботі і ігноруванні проблем зявилась на офіційному сайті лабораторного центру.