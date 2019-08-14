В Запоріжжі на зустрічі з еко-активістами та представниками місцевої влади новообрані народні депутати Верховної Ради пообіцяли реформувати природоохоронне законодавство. Першочергові законодавчі ініціативи – підвищення екоподатку для забруднювачів, прискорення імплементації стандартів ЄС та запровадження комплексного моніторингу довкілля з повноваженнями на місцях. Зустріч ініціювала «ЕкоКоаліція Запоріжжя», активісти якої вимагають від місцевої та обласної влади впровадження комплексної системи моніторингу. Вона має включати цілодобовий доступ до інформації про забруднення повітря в житловій забудові, прогнозування, попередження та управлінські рішення.
Учасники обговорили проблеми моніторингу довкілля, причини «простою» пересувної лабораторії з моніторингу довкілля, та зміни, які необхідно терміново впроваджувати на законодавчому рівні для вирішення проблеми забруднення повітря. Екоактивісти також передали депутатам результати чеських досліджень ГО «Арніка» у 2018 році на території Запоріжжя для ознайомлення і реагування.Наприкінці зустрічі нардепи підписали екологічну присягу – зобов’язання відстоювати екологічні права та інтереси жителів міста Запоріжжя у Верховній Раді і пообіцяли надалі тісно співпрацювати з екологічною спільнотою міста.
Новообрані нардепи та екологи-активісти домовилися про співпрацю
В Запоріжжі на зустрічі з еко-активістами та представниками місцевої влади новообрані народні депутати Верховної Ради пообіцяли реформувати природоохоронне законодавство. Першочергові законодавчі ініціативи – підвищення екоподатку для забруднювачів, прискорення імплементації стандартів ЄС та запровадження комплексного моніторингу довкілля з повноваженнями на місцях. Зустріч ініціювала «ЕкоКоаліція Запоріжжя», активісти якої вимагають від місцевої та обласної влади впровадження комплексної системи моніторингу. Вона має включати цілодобовий доступ до інформації про забруднення повітря в житловій забудові, прогнозування, попередження та управлінські рішення.