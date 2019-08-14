Голова Запорізької організації Національної спілки письменників України, поет, перекладач Олександр Медко здобув міжнародну премію імені Григорія Сковороди«Сад божественних пісень-2019». Цього року на здобуття міжнародної літературної премії ім. Сковороди надійшло понад 750 пропозицій з України та з-за кордону. З усіх претендентів комітетом обрано 24 лауреатів. В офіційному повідомленні комітету зазначено, що Олександру Медку присуджено премію за глибинне філософське осмислення нашої реальності і переклади давньогрецького поета-філософа Парменіда у книзі «Буття і порожнеча». До речі, давньогрецького поета-філософа Парменіда перекладено українською мовою вперше. Олександр Медко також є автором книг «Хора» (2015 р.), «Буття і порожнеча» (2016 р.), «Категорія sacrum» (2017 р.), «Про природу» (2018 р.). З 2016 року він – член Національної спілки письменників. У 2017 р. очолив Запорізький осередок НСПУ, який об’єднує 30 письменників і поетів.