Олександр Медко здобув міжнародну премію імені Григорія Сковороди

Олександр Медко здобув міжнародну премію імені Григорія Сковороди

Голова Запорізької організації Національної спілки письменників України, поет, перекладач Олександр Медко здобув міжнародну премію імені Григорія Сковороди«Сад божественних пісень-2019». Цього року на здобуття міжнародної літературної премії ім. Сковороди надійшло понад 750 пропозицій з України та з-за кордону. З усіх претендентів комітетом обрано 24 лауреатів. В офіційному повідомленні комітету зазначено, що Олександру Медку присуджено премію за глибинне філософське осмислення нашої реальності і переклади давньогрецького поета-філософа Парменіда у книзі «Буття і порожнеча». До речі, давньогрецького поета-філософа Парменіда перекладено українською мовою вперше. Олександр Медко також є автором книг «Хора» (2015 р.), «Буття і порожнеча» (2016 р.), «Категорія sacrum» (2017 р.), «Про природу» (2018 р.). З 2016 року він – член Національної спілки письменників. У 2017 р. очолив Запорізький осередок НСПУ, який об’єднує 30 письменників і поетів.

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