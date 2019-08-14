Запорізькій волонтер Юрій Вдовцов отримав премію Кабінет міністрів України за особливі досягнення молоді у розвитку України в 2018 році – за утвердження ролі сім’ї в суспільстві, захист дитинства, материнства та батьківства. Його проекти. «Гармонія краси» та «Гармонія сердець» покликані привернути увагу до проблем дітей, позбавлених батьківського піклування. Юрій Вдовцов розпочав свою волонтерську діяльність у 2008-му році. Через три роки створив власну волонтерську групу – «AngelS». А зараз за сумісництвом координує роботу волонтерів у благодійному фонді «Карітас Запоріжжя».