Про каніс-терапію дізнайтесь телефоном

Сьогодні, 15 серпня, з 15.00 до 17.00 на Запорізькому міському «Телефоні довіри» триватиме «гаряча лінія» на тему: «Терапевтичні собаки для України»: метод каніс-терапії – використання підготовлених собак у терапевтичних сесіях під час роботи з дітьми». На питання відповідатиме фахівець з соціальної роботи Запорізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спеціаліст з каніс-терапії Я.І. Самура.
Щодо цих питань можна звертатися за стаціонарним телефоном: 228-15-84
та номерами мобільних операторів:
066-313-15-84
067-515-15-84
073-515-15-84
(розмова сплачується згідно з умовами вашого тарифного пакету, переважно безкоштовно в межах мережі).