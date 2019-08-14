Святкування Дня незалежності: великий концерт, українська кухня та феєрверк

Цього року основні святкові заходи, присвячені Дню незалежності України, відбудуться в центральному парку культури та відпочинку м. Запоріжжя «Дубовий гай». На гостей свята чекають розважальні локації, святковий концерт, феєрверк. Про це під час брифінгу розповіли директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко та директор Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради Сергій Білов.
Загалом у Запорізькій області святкові заходи відбудуться в усіх містах і селах, територіальних громадах. У бібліотеках та музеях готують тематичні виставки та заходи. Так, 22 серпня заплановано провести урочисті збори та святковий концерт у театрі ім. В. Магара.
Наступного дня, 23 серпня, відбудуться урочистості на честь Дня Державного прапора України – на найвищому флагштоці на острові Хортиця, біля Музею історії запорозького козацтва, буде піднято один з головних символів країни.
Урочисте святкування 28-ї річниці Дня незалежності України у Запоріжжі відбудеться безпосередньо 24 серпня в Центральному парку культури та відпочинку «Дубовий гай», початок − о 15.00.
Професійні та аматорські колективи підготували велику святкову програму. Обласна та міська влада запрошують на свято жителів та гостей обласного центру.
Владислав Мороко більш детально розповів про програму заходу, відзначивши, що організатори планують зробити світле, невимушене, креативне й веселе свято для всієї родини.
У програмі свята:
• 15.00 – 16.00 біля центрального входу до парку гостей зустрічатиме зведений духовий оркестр запорізьких військових частин;
• 16.00 – 17.00 на Малій сцені біля атракціонів – дитячий блок програми за участю юних артистів із Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей, зокрема ансамбль народного танцю «Барвограй» (м. Генічеськ) продемонструє українські та кримськотатарські танці;
• 17.00 – 18.00 – програма естрадно-духового оркестру муніципального театру танцю;
• 18.00 – 19.00 – ігрові інтерактивні програми для дітей за участю аніматорів комунальних палаців культури м. Запоріжжя;
• 18.00 – 21.00 на Великій сцені виступатимуть: народна творча студія «Арт – стайл» ПК «Орбіта», гурти «Декаданс», «Франkо» та «The Vagis Band»;
• о 21.00 почнеться концерт української співачки TAYANNA. Завершальним акордом свята стане феєрверк о 22.00.
Одна з цікавих локацій – українська кухня, де всі охочі зможуть не тільки поласувати традиційними стравами, а й взяти участь у майстер-класах з приготування вареників.
На окремій локації буде проведено аматорський турнір з боксу та низка спортивних заходів. Зокрема, можна буде освоїти каякінг та покататися на байдарках.
Для зручності відвідувачів парку «Дубовий гай» буде задіяно додатковий транспорт. На гостей свята чекає ще чимало сюрпризів та приємних несподіванок.
zoda.gov.ua
Святкування Дня незалежності: великий концерт, українська кухня та феєрверк
Цього року основні святкові заходи, присвячені Дню незалежності України, відбудуться в центральному парку культури та відпочинку м. Запоріжжя «Дубовий гай». На гостей свята чекають розважальні локації, святковий концерт, феєрверк. Про це під час брифінгу розповіли директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко та директор Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради Сергій Білов.