У Запоріжжі пограбували відомого кіноактора

Український актор, відомий за однією з головних ролей у фільмі «Кіборги», Андрій Ісаєнко записав і розмістив у соцмережі відеозвернення, в якому повідомив про те, що його пограбували в рідному місті Запоріжжі, куди він приїхав на зйомки проекту «Абсолютно брехливі історія».
Пограбування сталося ввечері між запорізьким готелем «Україна» і супермаркетом АТБ. У Андрія Ісаєнка відібрали телефон, техпаспорт на автомобіль, водійське посвідчення, гаманець і ключі від квартири.
У відеозверненні актор попросив допомогти інформацією в пошуках документів.
Довідково. Кінофільм «Кіборги» – це військова драма режисера Ахтема Сеїтаблаєва про оборону Донецького аеропорту. Герої стрічки – збірні образи, списані з реальних військових (у тому числі й бійців третього полку спецпризначення з Кропивницького) – як кадрових, так і добровольців. Головні ролі виконали Макар Тихомиров, Андрій Ісаєнко, Віктор Жданов, Роман Ясіновський.