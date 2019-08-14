У Запоріжжі змінили рух транспорту

Ремонтні роботи розпочато на перехресті двох проспектів Металургів та Соборного. Дорожники допоки не можуть визначити повний обсяг робіт. Востаннє комунікації ремонтували півстоліття тому, а з того часу жодних технічних документів не залишилось. Втім, до кінця року підрядник планує здати об’єкт.
Незабаром об’їзні шляхи громадського транспорту будуть відображені у додатку “Дозор”.
Також ведуться масштабні ремонтні роботи на греблі ДніпроГЕСу. Відкритими для транспорту залишать лише 2 смуги руху. Тут обмежено рух вантажного транспорту і тролейбусів. Роботи будуть проводитись цілодобово. Закінчити ремонт дорожного покриття на греблі ДніпроГЕСу планують до 15 жовтня.