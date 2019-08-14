Круглий стіл на тему “Як зменшити випадки шахрайства в сфері управління багатоквартирними будинками” зібрав у Запоріжжі керівників керуючих компаній, юристів, голів ОСББ.
Фахівці зазначили, основна проблема розвитку самоврядування у спільнотах багатоквартирних будинків полягає у керівництві ОСББ ( спеціально запрошують, щоб зменшити тарифи, або поліпшити якість обслуговування в надії на їх міфічний професіоналізм), яке не має власності в будинку. Інша проблема полягає у відсутності у ОСББ типового статуту, складеного за всіма правилами, тож в результаті головою може бути хто завгодно. В обласному центрі фіксують випадки, коли голови ОСББ не відповідають професійним критеріям. І шахрайство зустрічається доволі часто. Нечисті на руку люди отримують доступ до фінансів і найчастіше це трапляється у зв’язку з відсутності юридичної грамотності з боку членів ОСББ. І в першу чергу, це призводить до відсутність юридично закріпленої форми протоколів.
Фахівці радять запрошувати на збори членів ОСББ кілька керуючих компаній, і мешканцям обирати керуючі компанії на конкурсах за конкурентними засадами. Крім того, в ОСББ для всіх його представників повинен бути доступ до звітів і документації. Така відкритість є показником чесності і прозорості.