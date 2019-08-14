На площі Перемоги у Мелітополі пройшов грандіозний фестиваль “З країни в Україну”. Це волонтерський проект, який об’єднав 18 міст. Організатори заходу зазначають, що вони ставлять перед собою мету прищепити людям патріотизм і показати, наскільки наша нація творча і унікальна. Для мелітопольців і гостей міста працювали відразу 14 різноманітних локацій. Учасники заходу із задоволенням брали участь в майстер-класах: виготовляли ляльки-мотанки, обереги, писанки, воскові свічки, листівки, вишивали рушники, малювали на лляних сумках, створювали картини різнобарвним піском і багато іншого. Також робили світлини у спеціально підготовленій до фесту фотозоні та дегустували продукцію, яку презентували місцеві та іногородні виробники. А увечері відбувся тут відбувся драйвовий рок-концерт за участю українських гуртів. Свою творчість Мелітополю дарували групи «Толока», «Неспроста», виконавці Кіра Мазур, Алекс Силаков і спеціальний гість – переможниця шоу «Голос країни-8» Олена Луценко. Артисти запалювали публіку, закликаючи їх не соромитися і ближче підходити до сцени. Городяни не соромлячись пускалися в танок і підспівували виконавцям.