Запорізькі електрометалурги у Києві продовжують протестувати проти підвищення тарифів

Другий тиждень поспіль працівники електрометалургійної, машинобудівної, гірничодобувної та хімічної галузей пікетують будівлю НКРЕ КП у Києві – вимагають зниження тарифів на електроенергію для цих підприємств. Делегація Запорізької області – майже півтисячі осіб – представляє ЗТМК, ЗФЗ, Дніпроспецсталь, Запорізький абразивний комбінат.
Вчергове представникам пікетувальників не вдалося досягти порозуміння із Укренерго. Нарада там, у вівторок, 13 серпня, тривала понад 3-х годин, втім, без жодного результату для позивачів. Як повідомили колегам представники пікетувальників, що взяли участь у цій нараді, конструктивної розмови не вийшло.
Тож свої сподівання обурені позицією Укренерго робітники промислових підприємств покладали на рішення Кабміну, засідання якого мало відбутись вже наступного дня. Втім, у переліку питань, запланованих на розгляд Кабміну, таке не було передбачено.
Але люди з-під стін НКРЕКП уходити не збираються. Вони вже облаштували тут намети, щоб укриватися від дощу і спеки.
– Ми сюди приїхали відстоювати свої робочі місця, які ми можемо втратити в результаті зупинки підприємства через здорожчення електроенергії. А у нас є реальна загроза зупинки підприємства, бо на цих тарифах ми втрачаємо 10 млн грн щомісяця. На жаль, допоки ні в НКРЕКП, ні в Кабміні, я вважаю, не проявили належного ступеня стурбованості для вирішення даних проблем. Тому ми опинилися в такій ситуації. Ми не здаємося, будемо продовжувати боротися за свої права, за свої робочі місця і не допустимо зупинки підприємства. Головне — нас почули», — зазначив інженер-енергетик ЗТМК Артур Юсупов.
Нагадаємо, що згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 серпня тариф на розподіл електроенергії підвищили у 6 разів, що на 20 відсотків збільшило вартість однієї кіловат\години для виробництва.
Підняття вартості електроенергії в шість разів збільшить вартість продукції, яку виробляють підприємства – це може призвести до того, що її перестануть купувати, заводи зупиняться, а працівники втратять робочі місця.
Електрометалурги ж оголосили свою акцію безстроковою і пообіцяли, що стоятимуть, доки рішення не скасують.
Запорізькі електрометалурги у Києві продовжують протестувати проти підвищення тарифів
Другий тиждень поспіль працівники електрометалургійної, машинобудівної, гірничодобувної та хімічної галузей пікетують будівлю НКРЕ КП у Києві – вимагають зниження тарифів на електроенергію для цих підприємств. Делегація Запорізької області – майже півтисячі осіб – представляє ЗТМК, ЗФЗ, Дніпроспецсталь, Запорізький абразивний комбінат.