Запорізькі місцеві бюджети отримали ПДФО майже на півмільярда гривень більше

З доходів запорізьких платників до місцевих бюджетів з початку року надійшло три мільярди 268 мільйонів гривень. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, надходження податку на доходи фізичних осіб порівняно з січнем-липнем 2018 року зросли на 487 мільйонів або на 17,5 відсотка.
Як зазначив керівник фіскальної служби області, за сім місяців поточного року частка податку на доходи фізосіб у структурі бюджетів громад склала майже 63 відсотки.
Найбільші платежі забезпечили компанії і підприємці обласного центру – 1 мільярд 475,6 мільйона гривень та м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського і Великобілозерського районів – 430 мільйонів. Мелітопольські і веселівські платники спрямували 350 мільйонів, бердянські і приморські – 242 мільйони, василівські та михайлівські – 191 мільйон. У Вільнянському, Запорізькому і Новомиколаївському районах сплачено 157 мільйонів ПДФО, Пологівському, Більмацькому та Розівському районах – 149 мільйонів, Оріхівському та Гуляйпільському – понад сто мільйонів тощо.
Всього у Запорізькій області податок на доходи фізичних осіб сплачують 67,7 тисячі суб’єктів господарювання, у тому числі майже 18 тисяч юридичних та близько 50 тисяч фізичних осіб. При цьому найбільша питома вага в загальних надходженнях припадає на установи і організації державного управління та оборонної галузі (21 відсоток), підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (12 відсотків) та виробництва переробної промисловості (майже 11 відсотків).
Головне управління ДФС у Запорізькій області