Від продажу підакцизних товарів запорізькі громади щомісяця отримують майже 13 мільйонів

З початку року запорізькі продавці підакцизної продукції сплатили 90,5 мільйона гривень акцизного податку. Про це повідомив в.о. начальника ГУ ДФС у Запорізькій області Валерій Манько. Щомісячні надходження платежу у 2019 році склали майже 13 мільйонів. Лише за перші два літні місяці від роздрібної реалізації алкогольних і тютюнових товарів скарбниці Запорізької області отримали 33 мільйони, що на 2,7 мільйона більше, ніж у червні-липні минулого року.
Фізичні особи-підприємці і підприємства м. Запоріжжя за сім місяців спрямували до міської казни 26 мільйонів, до бюджетів м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів надійшло 24,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 10,7 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 8,5 мільйона. До скарбниць громад Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів забезпечено 6,3 мільйона, Василівського і Михайлівського районів – п’ять мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – три мільйони, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 2,8 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – близько двох мільйонів, Якимівського і Приазовського районів – майже півтора мільйона.
Нагадаємо, п’ятивідсотковий акцизний податок сплачують суб’єкти підприємництва, які вроздріб реалізують алкогольну продукцію і тютюнові вироби, маючи відповідні ліцензії. Платіж повністю зараховується до бюджету тієї території, де здійснюється торгівля.
Головне управління ДФС у Запорізькій області