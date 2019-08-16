Громади отримають кошти на соціально-економічний розвиток найближчим часом.

14 серпня 2019 року, на засіданні Уряду Прем’єр-Міністр України В.Гройсман доручив Міністерству фінансів України у серпні-вересні спрямувати громадам субвенцію на соціально-економічний розвиток окремих територій. Раніше вони вже були розподілені місцевим бюджетам.
Асоціація міст України зверталась до Прем’єр-Міністра України з проханням доручити Мінфіну прискорити процес передачі коштів. Адже зволікання із спрямуванням 2,5 млрд грн субвенції (в тому числі 1,4 млрд грн — на підтримку малих міст та селищ) негативно позначається соціально-економічному розвитку. І до того ж суттєво підвищує ризик неосвоєння коштів громадами до кінця поточного року.
http://www.auc.org.ua/novyna/premyer-ministr-ukrayiny-doruchyv-minfinu-pryshvydshyty-spryamuvannya-koshtiv-subvenciyi-na
Нагадаємо, Уряд виділив 1,4 млрд грн на підтримку малих міст та селищ України.
Запорізькій області з цієї суми надійде близько 8,5 млн гривень.
Зокрема:
У місті Василівка буде проведено ремонт дорожнього покриття по вулиці Миру. Сума — 1 млн 380 тис грн.
Мелітополь отримає трохи більше мільйона гривень ці кошти планується направити на капітальний ремонт тротуару по провулку Лютневому.
Токмак планує отримані 175 тисяч гривень направити на розвиток закладів освіти та охорони здоров’я. Ці ж сфери розвиватиме і Якимівська селищна територіальна громада, яка отримає 307 тисяч гривень.
Широківська громада з держбюджету отримає трохи менше мільйона гривень. Кошти планує направити на встановлення систем опалення у лікарнях та заміну вуличного освітлення у кількох селах.
Крім того:
– бюджет Великобілозерської сільської об’єднаної територіальної громади поповнився на 350 тис грн,
– Таврійська громада отримає 270 тисяч гривень
– Приморський район отримає 180 тисяч гривень,
– Веселівська селищна об’єднана територіальна громада — 120 тисяч гривень,
– Приморська ОТГ — 138 тисяч гривень,
– Приазовська селищна ОТГ — 150 тисяч гривень,
– Михайліський район — 130 тисяч грн,
– Новоолексіївська ОТГ — 10 тис грн,
– Михайлівська селищна ОТГ — 70 тис грн,
– Роздольська ОТГ — 15 тисяч,
– Районний бюджет Токмацького району — 160 тисяч,
– Плодородненська ОТГ — 45 тисяч,
– Чкаловська ОТГ — 90 тисяч,
– Ботіївська ОТГ — 30 тисяч грн.
Запоріжжя отримає трохи більше 3 млн грн на капремонти закладів освіти у Шевченківському районі та придбання обладнання для закладів освіти Олександрівського району.
консультант з питань комунікації Офісу реформ
Запорізького РВ Асоціації міст України
Дар’я Лисиця