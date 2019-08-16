На UA: ЗАПОРІЖЖЯ до Дня Незалежності – «Квартирник на Суспільному»

23 серпня UA: ЗАПОРІЖЖЯ проводить «Квартирник на Суспільному» за участю відомого запорізького гурту «БарабанЗА».
«Гурт «БарабанЗА» – давні друзі Суспільного, і ми весь час вигадуємо якісь проєкти разом із лідером гурту і директором однойменного музею музичних інструментів Денисом Васильєвим. До речі, нещодавно колектив став нашим сусідом і переїхав до Дому Радіо, прямо навпроти будівлі UA: Запоріжжя, тож тепер кооперуватися буде ще легше. Нам приємно, що ідея квартирника має продовження, що ми можемо поспілкуватися з нашими глядачами в студії, у неформальній атмосфері музичної вечірки» — поділилася продюсерка філії UA: ЗАПОРІЖЖЯ Наталія Андреєва.
До Дня Незалежності України у великій студії UA: ЗАПОРІЖЖЯ запалюватиме етно-гурт «БарабанЗА». Вони грають на барабанах та перкусії, створюючи авторські ритмічні композиції за мотивами автентичних мелодій різних народів. У концертних виступах колективу беруть участь 5 виконавських складів зі спеціалізацією на одному з таких інструментів: джембе, дарбука, тулумбаси, рамкові барабани, дримба.
Команда UA: ЗАПОРІЖЖЯ запрошує всіх охочих стати учасниками телезапису та прямої трансляції, познайомитися та поспілкуватися з учасниками гурту.
Вхід вільний, але кількість місць обмежена, тож аби точно потрапити на квартирник, необхідно заповнити анкету.
Початок квартирника о 21:00. Пряму трансляцію можна подивитися також на сторінці UA: ЗАПОРІЖЖЯ у Фейсбуці.
Нагадаємо, прем’єра проєкту «Квартирник на Суспільному» відбулася в лютому цього року на Валентинів день. Сама ж ідея квартирника народилася 2018 року, коли на Суспільному Запоріжжя була вперше організована фан-зона для спільного перегляду Євробачення і запорізькі виконавці виступали у перервах трансляції музичного конкурсу.
Джерело: UA: ЗАПОРІЖЖЯ