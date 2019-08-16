На Запоріжжі виявлено 114 фактів порушень митних правил

Упродовж січня-липня співробітники Запорізької митниці зафіксували 114 випадків недотримання митного законодавства. За даними фактами заведені справи про порушення митних правил на загальну суму 54,1 мільйона гривень.
З початку року митники розглянули 36 матеріалів, за результатами яких на правопорушників накладені штрафи на суму 2 мільйони 544 тисячі гривень.
За цей же час судовими органами розглянуто 37 справ. За рішеннями суду конфісковано предметів правопорушення загальною вартістю 1 мільйон 645 тисяч гривень, що на 216 тисяч більше, ніж торік, а також накладені штрафи на суму 5 мільйонів 895 тисяч.
Нагадаємо, громадяни, які перетинають митний кордон України та суб’єкти господарювання, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, можуть отримати актуальну інформацію щодо митних правил, відстежити онлайн час очікування у митних пунктах пропуску, а також дізнатися про митне оформлення поставок. Така можливість реалізована у розділі “Митне оформлення” вебпорталу Державної фіскальної служби України: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya.
Запорізька митниця ДФС