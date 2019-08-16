Ринок праці станом на 16.08.19р.

Станом на 16 серпня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 13,9 тис. осіб, з них 10,1 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 16 серпня 2019 року – 2990 одиниць (у м. Запоріжжі – 1725 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 5 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 2 безробітних).
З початку серпня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 124 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 67 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.