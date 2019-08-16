Служба пробації Запоріжжя розширює можливості для волонтерства

Важливою складовою роботи уповноважених органів з питань пробації є робота із правопорушниками: сприяння працевлаштуванню, здобуттю освіти, залучення клієнтів пробації до суспільно-корисної діяльності та багато інших соціально-виховних заходів. Для вирішення проблем засуджених та забезпечення безпеки суспільства необхідна скоординована та взаємодоповнююча діяльність різних відомств.
Служба пробації Запорізької області задля ефективного виконання своїх службових обов’язків та функцій активно взаємодіє з іншими державними структурами, громадськими формуваннями та добровільними помічниками – волонтерами пробації.
У Запорізькій області 7 підрозділів уповноважених органів з питань пробації співпрацюють з волонтерами пробації. З 12 волонтерами укладено договори про провадження волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією.
До заходів, що проводяться за участю волонтерів залучено 22 суб’єкти пробації.
Основним завданням волонтерів пробації є сприяння органу пробації у здійсненні нагляду за засудженими та проведення з ними соціально-виховної роботи:
перевірка суб’єктів пробації за місцем роботи або навчання;
перевірка виконання обов’язків, покладених рішенням суду на осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;
участь у проведенні соціально-виховної роботи із суб’єктами пробації;
участь у складанні та реалізації індивідуальних планів роботи, проведення індивідуально-профілактичної роботи із суб’єктами пробації;
сприяння у працевлаштуванні суб’єктів пробації, залученні їх до навчання, виховних заходів і соціально корисної діяльності;
реалізації пробаційних програм «Попередження вживання психоактивних речовин», «Подолання агресивної поведінки», «Зміна прокримінального мислення» стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням та інше.
Якщо ви прагнете свої знання, досвід, вміння та навички застосувати на практиці, зробити світ кращим, а суспільство безпечнішим, філія Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області запрошує волонтерів для роботи із суб’єктами пробації. Ми готові для відкритого діалогу та партнерства. Маємо можливість про діяльність служби пробації Запорізької області розповісти в приміщенні філії Центру пробації, а також готові завітати у гості до вас.
Для отримання більш детальної інформації звертайтеся за адресою: вул. Матросова,26 м. Запоріжжя, zp1_probation@ukr.net.
Філія Центру пробації в Запорізькій області