Запорізькі підприємства Метінвесту спільно з ФК «Шахтар» дали старт соціальному проекту «Давай, грай!» в Запоріжжі

«Запоріжсталь», «Запоріжвогнетрив» і Запорізький ливарно-механічний завод спільно з ФК «Шахтар» реалізували проект «Давай, грай!» в Запоріжжі. Для трьохсот маленьких запоріжців, закоханих у футбол, будуть проходити тренування на трьох сучасних футбольних майданчиках міста. Заняття проводять дипломовані тренери, а тренування завдяки підтримці підприємств Метінвесту абсолютно безкоштовні.
«Заохотити дітей займатися спортом, скерувати море енергії в корисний для них напрямок – ось основне завдання проекту «Давай, грай!», який ми реалізуємо в партнерстві з футбольним клубом «Шахтар». Інтерес до гри серед дітей з кожним роком зростає. Як відповідь на цей запит в Запоріжжі поліпшується спортивна інфраструктура, місто будує нові ігрові поля, а відповідальний бізнес реалізує такі класні спортивні проекти, які допомагають забрати дітей з вулиць і дати їм головне – мрію і можливість її реалізувати», –зазначив Генеральний директор «Запоріжсталі» Ростислав Шурма на урочистому старті проекту «Давай, грай!».
Запоріжжя – двадцять четверте місто, де стартує всеукраїнський проект, спрямований на популяризацію футболу та здорового способу життя серед дітей. Повне забезпечення роботи безкоштовних тренувань гарантували запорізькі підприємства Групи Метінвест: «Запоріжсталь», «Запоріжвогнетрив» та ЗЛМЗ придбали весь необхідний інвентар та обладнання. Некомерційний фонд Shakhtar Social ФК «Шахтар» забезпечив професійну підготовку кваліфікованих тренерів-волонтерів.
Понад 300 запорожців у віці 7-12 років займатимуться улюбленим видом спорту тричі на тиждень і братимуть участь в змаганнях.
«Запоріжсталь» системно підтримує розвиток дитячого спорту в Запоріжжі. Комбінат фінансує реабілітаційно-оздоровчий відпочинок вихованців Запорізького регіонального центру «Інваспорт». З 2015 року «Запоріжсталь» забезпечує фінансування діяльності ДЮСШ «Металург». Соціальні інвестиції в розвиток дитячої академії вже склали 30 млн грн.
Довідка:
Shakhtar Social – некомерційний фонд, заснований ФК Шахтар для популяризації масового аматорського футболу. Фонд реалізує проект «Давай, грай!» В 23-х містах України (43 майданчики, більше 3000 дітей), в рамках якого маль-чики і дівчатка 7-12 років безкоштовно займаються футболом. У 4-х містах – Київ, Маріуполь, Харків, Івано-Франківськ – працюють групи для дітей з інвалідністю (займаються більше 100 дітей).
ПАТ «Запоріжсталь» – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого широко відома і користується попитом у споживачів на внутрішньому ринку і в багатьох країнах світу.
Спеціалізація комбінату – високоякісний сталевий г / к рулон, г / к лист, х / к лист, х / к рулон з вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.
Основними споживачами продукції комбінату є виробники зварних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники побутової техніки.
Прес-центр ПАТ «Запоріжсталь»