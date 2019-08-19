Легалізація праці в запорізькому агросекторі дозволила поповнити бюджети майже на 3,5 мільйона

На Запоріжжі триває захід “Врожай-2019”, спрямований на детінізацію аграрного сектору. Спільна робота представників обласної, місцевої влади та фіскальної служби регіону сконцентрована на легалізації земельних ділянок, трудових відносин та протидії ухиленню аграріїв від оподаткування.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, з початку року податківці відпрацювали 1879 сільськогосподарських компаній, з яких майже 1300 суб’єктів господарювання-юридичних осіб та 588 фізичних осіб-підприємців. Під час роз’яснювальної роботи фахівці служби наголошували на необхідності офіційного працевлаштування найманих робітників, дотримання трудового і податкового законодавства та своєчасної і повної виплати заробітних плат.
Як результат – роботодавці добровільно оформили 1685 громадян, задіяних у сільськогосподарських роботах. Працівникам було нараховано 8,5 мільйона гривень доходів. Надходження до бюджетів і соцфондів склали майже 3,5 мільйона, зокрема, 1,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, 1,8 мільйона гривень єдиного соціального внеску та 128 тисяч гривень військового збору.
До того ж, 1955 найманим працівникам збільшено розмір заробітної плати, сума легалізованих доходів перевищила 2 мільйони 320 тисяч гривень, з якої до бюджетів надійшло близько мільйона гривень ЄСВ, ПДФО та військового збору.
Головне управління ДФС у Запорізькій області