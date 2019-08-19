Широківська громада стане на крок ближче до здобуття статусу “Громади, дружньої до дітей та молоді”

У вівторок, 20 серпня, між Широківською сільською радою та Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні відбудеться підписання Меморандуму про наміри та взаємодію у рамках глобальної програми «Громада, дружня до дітей та молоді».
Участь у підписанні візьмуть: зі сторони Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні – керівник проектів соціальної політики ЮНІСЕФ в Україні Наталія Бородчук та зі сторони Широківської громади – сільський голова Денис Коротенко.
Адреса: с.Петропіль, вул.Молодіжна, 1, опорна школа (Широківська громада, Запорізький район)
Початок: 16:00