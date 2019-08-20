«Чи є в громадах місцева демократія і від кого це залежить?»

Як громадськість може впливати на місцеву владу, а влада разом з активістами змінювати життя у громадах на краще? На дискусійній платформі «Посилення впливу громадянського суспільства через розвиток місцевої демократії територіальних громад», яка відбулася 16 серпня в Запорізькій обласній раді, були обговорені ці актуальні питання та презентовано передовий досвід щодо місцевої демократії. Організатори заходу – Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та партнерської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення». У заході взяли участь міські голови, голови об’єднаних територіальних громад, представники органів місцевої влади, депутати місцевих рад, представники громадськості.
Законодавство України – закон «Про органи самоорганізації населення», прийнятий у 2001 році, дає можливість створювати будинкові, вуличні, квартальні, сільські комітети, яким місцеві органи влади можуть делегувати частину повноважень та фінансові й матеріально-технічні ресурси. Це особливо актуально під час проведення реформи децентралізації, коли виникають конфлікти між місцевими радами саме через можливу втрату повноважень, впливу і ресурсів у результаті об’єднання.
В рамках роботи Всеукраїнської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення» працює 16 регіональних ресурсних центрів розвитку місцевої демократії, зокрема, такий обласний ресурсний центр працює у нашій області за адресою пр.. Соборний, 193, де надаються консультації щодо створення та роботи органів самоорганізації населення. Директор громадської організації «Одеський інститут соціальних технологій», заступник голови Всеукраїнської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення» Андрій Крупник, який був запрошений на захід як експерт, поділився передовим досвідом, напрацюваннями та методичними матеріалами, відзначив роботу Запорізького обласного ресурсного центру на чолі з Тамарою Огородовою. «Ми пропонуємо цілий набір різних інструментів. Статути територіальних громад, регламенти – це теж інструменти, за допомогою яких ми можемо впливати на більшість процесів, які відбуваються. Цінність досягнення кожного ми перетворюємо в безцінне надбання усіх. Така наша формула діяльності, і ми сподіваємося, що ви теж будете дотримуватися такої форми діяльності на своєму рівні».
Своїм успішним досвідом впровадження місцевої демократії та результатів – від локальних ініціатив до національного рекорду поділилася під час скайп-включення Ольга Сорочинська, головний спеціаліст відділу розвитку громадянського суспільства Балтської ОТГ. «Починаючи з 2016 року, ми зрозуміли, що відкрите громадянське суспільство – це запорука успіху Балтської об’єднаної громади. Вимоги громадянського суспільства того часу нам підказали, що потрібно розвивати громадянське суспільство, адже саме на це націлена взагалі робота громади. Так виник відділ розвитку громадянського суспільства. Почали з планування стратегії. В процесі роботи з населенням почали формувати органи самоорганізації населення, яких раніше в Балтському районі не було. В нашій громаді – 97 мікрорайонів і 17 органів самоорганізації населення. Ми пропонуємо таку модель влади, коли влада вже не згори, влада паралельно йде з організованими групами населення, а населення найголовніше, готове до активної участі, готове до партнерства. Влада і населення – це партнери. Завдяки цьому ми реалізували дуже багато суспільно важливих ініціатив – конкурс «Кращий благоустрій приватного сектору Балтської ОТГ (2018), конкурс громадських ініціатив на отримання міні-грантів від Балтської міської ради (2017), контактний офіс, громадський бюджет Балтської ОТГ, встановили рекорд України «Найдовший стіл з українськими стравами» довжиною 140 метрів 80 сантиметрів».
На дискусійній панелі «Досвід впровадження місцевої демократії в Україні та в громадах Запорізької області» голови громад, представники органів місцевої влади, депутати місцевих рад поділилися своїм успішним досвідом місцевої демократії.
«Завдяки нашому громадянському суспільству реалізовано багато ініціатив. Проводиться вже щорічний фестиваль «Мелодії над Бердою», ми збираємося всі громади, які живуть понад річкою Бердою. Завдяки громадянському суспільству на території нашої громади створено 5 музеїв: музей одягу, музей техніки, музей радіотехніки, є музей козацтва, є прекрасний козацький зимівник, де проходить цей фестиваль. Не влада, а громадяни наші вирішують наше майбутнє. Якщо ми будемо так робити, будемо не тільки запозичувати в Польщі, Німеччині досвід, та з нашими людьми ми можемо ще краще жити» Олександр Романюк, голова Смирновської ОТГ.
«Наша територія стала тією територією, через яку сепаратизм перечепився, упав і розбився. Це Більмацький район, на межі з Донецькою областю. І саме завдяки активній громадськості, завдяки тому що ми відкривали музеї, ми нагадали про нашу історію. Тепер туди ходять діти, школярі: подивіться оце вишиванка 150 років і її вишивала прабабуся того хлопчика, і ми нагадуємо що це коріння наше українське» Ірина Сингур, заступник голови Смирновської ОТГ.
«Наша сільська рада працює з понеділка по п’ятницю, у нас немає днів прийому, до нас приходять люди, коли їм зручно і тоді ми їх приймаємо. Тому я дуже вдячна і нашому коллективу, і депутатському корпусу, який завжди підтримує всі ті хороші починання. У нас є свій прапор, свій гімн, свій герб села, практично все село освітлене, дитячий садок один із кращих не лише у Василівському районі, а й у Запорізькій області, завершуємо ремонт Будинку культури» Марія Радченко, голова Балківської сільської ради.
«Якщо не буде ініціативи громадськості, не буде самоорганізації, то мабуть, в селищі чи в селі нічого не буде. У нас є громадська організація «Перемога». Люди, які також прийшли до нас з ініціативою, і найперше що вони запропонували – це освітлення вулиць. Завдяки цій громадськості була освітлена перша вулиця. На сьогодні в нас уже повністю освітлені всі вулиці. І не тільки Степногірськ, а ще й два села, які входять у селищну раду. У нас є чудовий дитячий майданчик із дерев’яного бруса, таких я ще не бачила, це також була ініціатива громадськості, а ми підтримали. І це дуже чудово» Ірина Кондратюк, селищний голова Степногірської селищної ради.
«Мені приємно бути в такому спілкуванні, коли є аналітика. Не просто розмови розмовою, закінчилася бесіда і все. Я бачу велике дійство після таких заходів, які проводить «Єдність» за майбутнє» і саме Тамара Миколаївна разом з організаторами. Тому що ні один такий захід не проходить безслідно, завжди якісь наслідки. Основні висновки, які я сьогодні для себе взяла, В першу чергу, лідерів треба формувати мабуть змалечку. По друге, я працюю керівником, до лідерів, до керівників відносяться на рівні високих щаблів дуже низько, дуже не поважно. Обов’язково має бути рада директорів .У кожному селищі, у кожному заході, має бути, крім того що є і депутатська рада, і громадська. І вважаю, що наше місто Молочанськ, коріння має з менонітських німців, яких переселила Катерина Друга в ті часи, воно ще про себе заговорить». Ірина Лаба, голова міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Токмацькій районній раді.
На дискусійній панелі «Роль громадськості в лобіюванні політики місцевої демократії» представники громадськості поділилися успішним досвідом. У 2012 році завдяки ініціативі Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» у м. Запоріжжя була прийнята місцева програма «Програма розвитку органів самоорганізації населення».
«Важливою складовою місцевої демократії є доступ громадян до публічної інформації про життя громади на її сайті. В сучасних реаліях веб-сайт громади стає й інформаційним порталом, завдяки якому є можливість дізнатися про події, які відбуваються у громаді. Важливо, щоб на сайтах розміщувалися нормативно-правові документи громади, рішення ради, можливість зворотнього зв’язку, а також зручність і доступність сайту для всіх жителів громади» Оксана Дроздовська, експертка з інформаційних питань.
«Важливою нормативною умовою функціонування територіальних громад та органів місцевого самоврядування є правові акти, прийняті в системі місцевого самоврядування, зокрема статути», відзначила Світлана Єфіменко, експертка з правових питань.
«Місто Запоріжжя дуже специфічно відноситься до громадських ініціатив. Протягом трьох років розгляд і впровадження громадського бюджету майже по всіх містах України збільшується з кожним роком, тому що люди тільки дізнаються, починають проявляти активність, з кожним роком ця перспектива збільшується, у нас вона навпаки зменшується. В статуті не прописані ні консультації, ні проведення місцевих ініціатив, громадської експертизи немає. Більш того, майже в жодному статуті територіальної громади не закладається перспектива розвитку цифрових серверів, ми ж з вами вже живемо в 21 столітті, у всіх є смартфони, користуються сайтами, іншими гаджетами, але в статутах це не прописано. Більше того самі статути приймаються представницькими органами, а це також взагалі не вірний підхід, ну як люди на місцевому рівні можуть дізнатися про існування цього документу» Андрій Матрей, голова ГО «Новоправіє».
«У нас 16-поверховий будинок. І коли зламався підкачувальний насос, воду подавали лише до 9 поверху. Завдяки тому, що в нас на Козачій, 1 створено орган самоорганізації населення, ми вирішили цю проблему протягом 6 місяців», Валерій Зазимко, голова ОСН по вулиці Козачій, 1.
Всі учасники заходу – і громадськість, і влада відзначили важливість впровадження місцевої демократії та залучення громадян задля розвитку громад.
Цитати із заходу:
«Завдання влади – сприяти розбудові територій. Це можливо тільки при усвідомленні місцевим населенням, що зараз вони самі відповідають за свою громаду, і тільки від них залежить розвиток тих чи інших галузей» Зінаїда Бойко, керівниця апарату Запорізької обласної державної адміністрації.
«В об’єднанні дійсно велика сила. Ми дивимось у майбутнє позитивно і хотілося, щоб дискусії, які нам дає громадянське суспільство, були фаховими, були конструктивними. Оці всі наші зібрання, Тамаро Миколаївно, вони є на користь нам, користь присутнім, користь суспільству, де Ви вчите нас дискусіям, ви вчите нас грамотно, демократично, конструктивно викладати свою думку. Будемо працювати за об’єднуючу платформу» Тетяна Ковиліна, голова міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Запорізькій обласній раді.
«Розвиток місцевої демократії буде більш ефективно впроваджуватися, якщо місцева влада буде співпрацювати з громадою і громада буде відчувати, що вона почута», Тамара Огородова, керівниця проекту, голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє».
Контактна особа: Оксана Дроздовська, 099-379-86-42, 098-44-201-78, zbf.ednist@gmail.com
Захід був проведений Запорізьким Благодійним фондом «Єдність» за майбутнє» в межах проекту «Посилення впливу громадянського суспільства через розвиток місцевої демократії територіальних громад», за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та партнерської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення».