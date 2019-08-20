Чи потрібні місту яскраві та незвичні свята? Що саме Вам сподобалося на святі колісниць?

Марія, пенсіонерка:
-Свято дуже сподобалося. Вишуканий одяг, яскраве дійство, гарні пісні. Слів індійських я звісно не знаю. Але музику відчуваю дуже добре. Можна і поспівати, і потанцювати. Побільше б було таких фестивалів.
Анатолій Аркадієвич, пенсіонер:
-Це просто жах. Заради цікавості обійшов тричі, аби послухати та подивитися, але зараз вже буду тікати звідси, бо це якесь бомбування нагадує. У піснях повторюється тільки три слова, мені це мізки виносить. Звісно хай святкують, але я вже піду.
Максим,інженер:
-Сьогодні на святі колісниць прославляли ім’я бога. Тому є можливість долучитися до цієї великої справи. Крішна- це завжди любов. Любов рятує світ. Я певен, що свято завжди має бути. В останні часи люди забувають про свято та про справжню радість, про ту, яка у серці. Це дуже важливо для міста.
Аліса, студентка:
-Сьогодні на святі я відчула радість та щастя. Це прояв вселенської форми посмішки господа. Для міста такі свята дуже потрібні, аби всі мали можливість долучитися, та знайти свій шлях до господа.
Вадим, менеджер:
-Це свято я сприймаю нейтрально. Хоча часом були моменти, коли я теж посміхався, співав та танцював, ретельно прислухаючись до власного організму. Сьогодні я вперше був на такому святі, дуже хочу потрапити на нього наступного року.