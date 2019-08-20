Свято колісниць у Запоріжжі

Нещодавно мешканці міста стали свідками та учасниками грандіозного видовищного індуїстського свята «Ратха Ятра». Яскраву, оздоблену квітами колісницю, з величезним червоним куполом тягли за канати уздовж проспекту адепти та звичайні мешканці міста. Висота колісниці приблизно дорівнювала висоті третього поверху будинку на пр. Соборному. З колісниці адепти жбурляли у натовп традиційні ведійські солодощі у вигляді цукерок. Все це дійство супроводжувалося традиційним вайшнавськими співами та запальними танцями. Свято видалося гучним, красивим та яскравим
«Ратха» означає «колісниця» , «ятра» означає «паломництво» або ж «хода». В Індії це свято влаштовують щороку, аби провезти на колісницях і показати усім бажаючим дерев’яні традиційні божества, яки зазвичай зберігають у храмах, і побачити їх непосвяченим в інший спосіб неможливо.
У Запоріжжі свято влаштовано старанням місцевого осередку «Міжнародної громади свідомості Крішну».
Олександр Максимов