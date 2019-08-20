За користування природними ресурсами запорізькі підприємства сплатили чверть мільярда гривень

За користування природними ресурсами запорізькі підприємства сплатили чверть мільярда гривень

За сім місяців поточного року на Запоріжжі за спеціальне використання води та надр до бюджетів усіх рівнів надійшло 256 мільйонів гривень.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, запорізькі підприємства з початку року спрямували 150,6 мільйона гривень рентної плати за користування надрами, що на 26,3 мільйона або на 21 відсоток більше, ніж торік. З цієї суми до держбюджету перераховано майже 104 мільйони, до місцевих – 46,6 мільйона.
Найбільші платежі забезпечили суб’єкти господарювання Василівського та Михайлівського районів – 132,8 мільйона, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 4,4 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 4,1 мільйона, м. Запоріжжя – 3,6 мільйона, м. Токмак, Токмацького і Чернігівського районів – 2,3 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 1,3 мільйона тощо.
На даний час на території регіону діють 570 підприємств-платників рентної плати за користування надрами.
Крім того, від спецвикористання води бюджети отримали 105,4 мільйона гривень плати, у тому числі, до державної казни сплачено близько 58 мільйонів – до місцевих скарбниць – 47,4 мільйона. Усього в Запорізькій області зареєстровано 519 суб’єктів господарювання-водокористувачів.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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