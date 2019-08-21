Читайте у газеті “Правда ЗП” за 22.08.2019р.

Друзі! У четвер, 22 серпня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходитиме тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Тож ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Напередодні нашого головного державного свята дізнайтеся, що губернатор штату Міннесота Марк Дейтон з 2016-го року День Незалежності України офіційно проголосив святом свого штату: UKRAINIAN INDEPENDENCE DAY in the State of Minnesota
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Говоритимемо про прояви домашнього насильства з особливою жорстокістю і розкажемо про людей, які допомагають врятуватися жертвам. Наша розповідь – про волонтерок Злату і Анастасію Некрасових.
А також у традиційній рубриці «Війна поруч» дізнайтесь про зраду і невідворотнє покарання за неї, про прояви шпигунства і незнаний до цього часу героїзм захисників рідної землі.
Поговоримо і про нашу духовність. Яких порад від Кобзаря варто б дослухатися? Про що попереджає нас Тарас Шевченко? У рубриці «Думки вголос» наш журналіст Пилип Юрик міркує про актуальність пророцтв великого Поета.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Чому троянди пахнуть морем? Де можна добре релакснути у відпустці наприкінці літа? Читайте курортні лайф-хаки від нашої журналістки Віталіни Московцевої.
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Також пропонуємо вашій увазі справжні сенсації
У рубриці «Історичний ракурс» із публікації відомого краєзнавця- кандидата історичних наук Юрія Щура дізнайтесь про діяльність УПА на території нашого регіону.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про…свято колісниць у Запоріжжі. А також дізнаємося від наших земляків, чи підтримують вони проведення подібних екзотичних свят у нашому місті.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.
Читайте у газеті “Правда ЗП” за 22.08.2019р.
Друзі! У четвер, 22 серпня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.