Мистецький проект «FOLK & ROCK» Запорізької обласної філармонії підкорив глядачів Києва

18 серпня 2019 року в рамках святкових заходів до визначних подій – державного свята Дня Незалежності України та 80-річчя утворення Запорізької області за підтримки Міністерства культури України, Запорізької облдержадміністрації та Запорізької обласної ради, Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації на території культурно-мистецького комплексу «Співоче поле» Печерського ландшафтного парку м. Києва академічний козацький ансамбль пісні і танцю “Запорожці” Запорізької обласної філармонії (художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Лілія Гринь) презентував ландшафтний мистецький проект «FOLK & ROCK» за участі популярного запорізького кавер – гурту “Far4” та харизматичної солістки Сабіни Сафарлі.
Директор Київського міського культурно – мистецького комплексу “Співоче поле”, заслужений працівник культури України Микола Пересунько гостинно зустрів запорізьких артистів. Підтримати відповідальний виступ “Запорожців” на столичній сцені прибули почесні гості: директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації, заслужений працівник культури України Владислав Мороко, екс-голови Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль та Юрій Артеменко, відомий український художник, народний художник України Анатолій Гайдамака; запоріжці: академік “Української Академії наук”, заслужений працівник культури України Андрій Авдєєнко, член Вищої Ради правосуддя Олег Прудивус, президент ВГО “Всеукраїнська федерації “Спас”, заслужений працівник спорту України Олександр Притула, творча делегація з міст Запоріжжя та Мелітополя, а також колеги з Національного заслуженого академічного ансамблю танцю імені Павла Вірського та інші.
З глибоким патріотичним настроєм та з нагоди державного свята присутніх привітала керівник проекту – генеральний директор Запорізької обласної філармонії, кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеню, Віце-президент громадської організації «Всеукраїнська федерація «Спас», член Національної спілки театральних діячів України, заслужений працівник культури України Ірина Конарева. Від імені колективу Ірина Едуардівна висловила вдячність керівникам органів влади та партнерам за постійну підтримку у розвитку філармонійного мистецтва.
Столиця з ентузіазмом перейнялася неповторною енергетикою креативного музичного проекту. Різнобарвні грані етно стилю, відшліфовані до блиску ансамблем “Запорожці”, у синтезі з невичерпною енергетикою ROCKу зачарували неповторною атмосферою з перших хвилин. Натхненно, надзвичайно модно та актуально звучала етнічна музика, популярні хіти з репертуару гуртів “Скрябін”, “Океан Ельзи”, “Антитіла”, “Mаd Heads”, “Хорта” у виконанні справжніх майстрів сцени – академічного козацького ансамблю пісні і танцю “Запорожці” у супроводі відомого кавер-гурту “FAR4” та чаруючого вокалу Сабіни Сафарлі.
Хореографічні номери нарівні з вокальними партіями зривали шалені оплески. Окрасою мистецького проекту стала барвиста відеоінсталяція на великому екрані.
Напередодні головного свята країни запорізькі артисти подарували киянам і гостям столиці неймовірні позитивні враження від музичного свята «по-козацьки»!
Коли отзвучали останні акорди музики, вгамувалися довготривалі оплески глядачів та вигуки «Браво!» вихід на сцену всіх артистів, зал зустрічав оваціями і стоячи. Адже драйвовий національний колорит розкачав навіть самих прискіпливих меломанів!
Мистецький проект «FOLK & ROCK» Запорізької обласної філармонії підкорив глядачів Києва
18 серпня 2019 року в рамках святкових заходів до визначних подій – державного свята Дня Незалежності України та 80-річчя утворення Запорізької області за підтримки Міністерства культури України, Запорізької облдержадміністрації та Запорізької обласної ради, Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації на території культурно-мистецького комплексу «Співоче поле» Печерського ландшафтного парку м. Києва академічний козацький ансамбль пісні і танцю “Запорожці” Запорізької обласної філармонії (художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Лілія Гринь) презентував ландшафтний мистецький проект «FOLK & ROCK» за участі популярного запорізького кавер – гурту “Far4” та харизматичної солістки Сабіни Сафарлі.