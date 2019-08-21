На Запоріжжі кількість податкових перевірок скорочено на 16 відсотків

Аудитори фіскальної служби Запорізької області з початку року провели 615 перевірок, з яких 81 планову, 304 позапланові та 230 фактичних. Як підкреслив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, кількість перевірочних заходів порівняно з минулим роком скорочено на 116 або 16 відсотків.
За результатами аудиту до бюджету донараховано податкових зобов’язань в сумі 256 мільйонів гривень, що на 48 відсотків більше, ніж за сім місяців 2018 року. З цієї суми платники узгодили близько 98 мільйонів або понад 38 відсотків.
У сфері фінансової і зовнішньоекономічної діяльності перевірено 60 компаній, За виявлені порушення вимог податкового та валютного законодавства донараховано санкцій у розмірі 9,6 мільйона гривень, з яких на даний час сплачено 1,8 мільйона. Також зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 24,1 мільйона.
З питань дотримання митного законодавства організовано 19 невиїзних документальних перевірок, за результатами яких суб’єктам ЗЕД донараховано 2 мільйони 760 тисяч гривень митних платежів, що вдвічі більше, ніж торік.
Крім того, фахівці підрозділів аудиту провели 279 заходів контролю в сфері готівкових операцій. За недотримання касової дисципліни та інші порушення власникам господарських об’єктів донараховано 3,9 мільйона гривень, що на 1,1 мільйона більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Станом на перше серпня порушники вже перерахували до бюджету 3 мільйони 368 тисяч гривень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області