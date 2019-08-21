«Відьмачі світи». Розмова з автором українського перекладу циклу «Відьмак» Сергієм Легезою
Книгарня «Є» та видавництво «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля» запрошують на розмову з автором українського перекладу циклу «Відьмак» Сероієм Легезою. Модератор — Денис Скорбатюк. Захід відбудеться 23 серпня. Початок – о 18:30.
До дня народження Книгарні «Є» у Запоріжжі!
Книжкова сага Анджея Сапковського про Відьмака – безумовно, перлина й класика світової фентезі-літератури, яка здійснила неабиякий вплив на жанр фентезі у Польщі та сусідніх країнах. Ця сага надихнула багатьох на створення за мотивами твору коміксів, артів, кінострічок. І, звичайно, всі фанати Ґеральта з Рівії з нетерпінням чекають на вихід серіалу від Netflix. Наскільки важко й цікаво було працювати над перекладом цієї іконічної серії ми дізнаємось у розмові із Сергієм Легезою – автором українського перекладу «Відьмака». Модерує зустріч письменник і знавець фентезі та коміксів Денис Скорбатюк.
Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/361678781446693/