Тринадцять старовинних книг залишаться в Україні

Спробу вивезення раритетних видань попередили запорізькі митники.
20 серпня у міжнародному аеропорту м. Запоріжжя під час митного оформлення пасажирів рейсу, які відлітали до Стамбулу, громадянин США самостійно обрав для проходження митного контролю “зелений коридор”. Тим самим він засвідчив, що не перевозить обмежені або заборонені до перевезення предмети або цінності.
Натомість після перетину “зеленої смуги” у його ручній поклажі співробітники митниці виявили 13 старовинних книг. На видання, деякі з яких датувалися 19 століттям, у громадянина були відсутні будь-які дозвільні документи та експертні висновки, необхідні для переміщення через митний кордон України.
За фактом порушення порядку проходження митного контролю складено протокол за статтею 471 Митного кодексу України. Вартість книг буде встановлено додатково.
Нагадаємо, порядок переміщення культурних цінностей регулюється статтею 373 Митного кодексу України, Законом України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” та Інструкцією про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України, затвердженою наказом Міністерства культури і мистецтв України від 22.04.2002 р. № 258.
Запорізька митниця ДФС