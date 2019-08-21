Запрошуємо взяти участь в конкурсі соціальних робіт!

Закінчується 1 етап проекту соціального проекту «Твій голос вирішить все!», який впродовж 9 місяців (15.02-15.11) реалізовується Громадською організацією «Ти потрібен Україні» за підтримкою Управлінням молоді та спорту Дніпропетровської ОДА та сприянням Посольства США в Україні.
Проект орієнтований на категорію «18 +» та направлений на активізацію пересічних громадян до участі в соціально –політичному житті. При цьому, варто вказати, що проект аполітичний.
Голова ГО «Ти потрібен Україні» Вірьовкіна Лілія пояснює, що 1 етап проекту включав в себе проведення одноденних тренінгів в ігровій формі, де учасники пробували балотуватись в представницькі органи та на посади, звертатись до державних органів влади та органів місцевого самоврядування тощо. За цей час реалізації проекту було проведено 24 таких заходи в різних населених пунктах Дніпропетровської області, при чому при виборі місць проведення цікавили саме села та селища. Для ознайомлення із заходами можна зайти у відповідну групу в ФБ, що створена під даний проект https://www.facebook.com/groups/YOUARENEEDED/
А наразі йде завершаючий етап проекту. Бажаючі (не тільки учасники, які приймали участь в заходах) мають створити будь яку роботу, яка б мала на меті активізувати громадян до участі в соціально – політичному житті. Це може бути відеозвернення, флешмоб, соцролик, картинка тощо, головним посилом якого буде:
1) Треба вчитись брати відповідальність на себе та робити вибір;
2) Політика – це не грязь, вона нас оточує скрізь, і не можливо від неї закритись;
3) Ми самі творимо своє майбутнє, навіть якщо ти не плануєш жити в Україні, ти маєш допомогти цій країні стати успішною; та інші месенджи.
Роботи мають бути без жодних агітацій та підтримки будь якої політичної сили.
Всі роботи будуть розміщені в групі Фейсбуку https://www.facebook.com/groups/YOUARENEEDED та в подальшому розповсюджені в соцмережах, ЗМІ. Учасники, роботи яких знайдуть позитивний відгук в аудиторії, отримують приємні подарунки від ГО «Ти потрібен Україні».
Для того, щоб взяти участь в конкурсі, необхідно зв’язатись з головою ГО «Ти потрібен Україні» Лілією Вірьовкіною: тел.: +380505304977, електронна пошта: lilya.veryovkina@gmail.com, office@uny.org.ua.
Громадська організація “Ти потрібен Україні”:
https://uny.org.ua/ – сайт,
https://www.facebook.com/ngouny/ – сторінка у ФБ;
https://www.facebook.com/groups/YOUARENEEDED/?ref=bookmarks – група даного проекту.
ДОДАТКОВО: Відповіді на питання, які можуть бути Вам цікавими про даний проект:
1) Мета проекту та заходів?
Активізація молоді та не тільки для участі в голосуванні на виборах, а також створення таких “агентів змін”, які зможуть за принципом “рівний – рівному” донести важливість кожного голосу своєму оточенню.
2) Який формат проекту та заходів?
Перший етап проекту: одноденний тренінг, від 3 до 6 годин (в залежності від умов). Захід проводиться в ігровій формі, це не лекція та не навчання. Для заходу треба вільне приміщення, бажано із стільцями в круг, а також 1 стіл для кава брейку. Кава брейк та канцелярія – це наш клопіт.
Другим етапом проекту після заходу є відкритий конкурс творчих робіт, створених з метою активізації людей приймати участь в голосуванні на виборах.
3) Ми хочемо взяти участь в 1 етапі проекту- тренінгу? Чи це ще можливо?
На жаль, фінансування проекту було надано донором тільки на 24 заходи. Наразі ми шукаємо нове фінансування. Але, якщо Ви згодні самостійно профінансувати захід, то ми можемо провести захід в будь якому населеному пункті України.
Для заходу крім оплати треба буде зібрати людей від 14 осіб (включно), віком від 18 років (включно, можливо невеликий процент осіб, яким немає ще 18 років, без обмежень щодо літніх людей).