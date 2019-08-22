Запорізький бізнес спрямував до держбюджету 1,8 мільярда гривень ПДВ

З початку року запорізькі компанії і підприємці сплатили до державного бюджету 1 мільярд 852 мільйони гривень податку на додану вартість. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, який наголосив, що минулорічний рівень сплати перевищено майже на сто мільйонів.
Як зазначив керівник фіскальної служби регіону, за сім місяців частка ПДВ у загальних надходженнях державного бюджету склала 37 відсотків. За результатами декларування суб’єкти господарювання відзвітували про збільшення оподатковуваних операцій до показників 2018 року на 1 мільярд 349 мільйонів гривень.
Найбільші платежі спрямували до бюджету платники м. Запоріжжя – 1 мільярд 186 мільйонів, що на 178 мільйонів більше, ніж торік. Від підприємств і приватних підприємців м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів надійшло 133 мільйони, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – майже 118 мільйонів, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 103,7 мільйона, м. Токмак, Токмацького і Чернігівського районів – понад 66 мільйонів, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 51,7 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 51,4 мільйона тощо.
Станом на 1 серпня податок на додану вартість в Запорізькій області сплачують понад десять тисяч СГД-юридичних та фізичних осіб.
Головне управління ДФС у Запорізькій області