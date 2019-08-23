Концерт Верховини із Канади

У концертній залі ім. Глінки Запорізької обласної філармонії з величезним успіхом виступив ансамбль української пісні і танцю «Верховина» з Канади (The Verkhovyna Ukrainian Song and Dance Ensemble). У серпні цього року «Верховина» дає благодійні концерти в багатьох містах України в рамках світового ювілейного концертного турне, присвяченого Дню незалежності України та 60-річчю колективу.
Як розповів диригент хору Орест Солтикевич, Запоріжжя стало другим містом в Україні, до якого завітав ансамбль. Багато хто у «Верховині» належить до четвертого, п’ятого покоління емігрантів, тож для них візит до Запоріжжя та екскурсія по Хортиці стали реалізацією давніх мрій. До цього колектив виступив у Одесі, де мав унікальну можливість ще й взяти участь у майстер-класі з «Піккардійською терцією».
Ансамбль української пісні і танцю «Верховина» є культурним відділом Едмонтонського осередку Спілки Української Молоді (СУМ) Канади, заснованого в 1949 році. У складі ансамблю – хор «Верховина» і танцювальний колектив «Дунай».
Хор «Верховина» був створений у 1959 році як жіночий вокальний гурт, до якого в 1976 році долучилися чоловічі голоси. Зараз хор складається з 45 співаків і виконує народну, світську і духовну музику. Танцювальний колектив «Дунай» заснований у 1974 році 14-ма молодими ентузіастами, а зараз складається з 35 жінок і 15 чоловіків віком від 16 до 28 років, яким керує Шон Остафій. У його репертуарі – традиційні народні танці з різних регіонів України.
Цього року під час турне ансамбль презентує програму з символічною назвою «Пори року». Відзначаючи 60-ту річницю хору «Верховина» та 45-ту річницю танцювального колективу «Дунай», ансамбль дає концерти Канадою та Східною Європою, відвідали в рамках турне Грузію. Кульмінацією світового турне буде фінальний концерт в Едмонтоні восени 2019 року після повернення ансамблю на Батьківщину.
У турне беруть участь 70 членів колективу. Розпочався концерт фільмом про історію українців у Канаді, про громадські організації українців. Глядачі з першого ж концертного номера влаштовували овації самодіяльним артистам, разом співали гімн України. А після концерту у фоє філармонії продовжилася неформальна зустріч зі спільним виконанням пісень і танців.
Концерт Верховини із Канади
У концертній залі ім. Глінки Запорізької обласної філармонії з величезним успіхом виступив ансамбль української пісні і танцю «Верховина» з Канади (The Verkhovyna Ukrainian Song and Dance Ensemble). У серпні цього року «Верховина» дає благодійні концерти в багатьох містах України в рамках світового ювілейного концертного турне, присвяченого Дню незалежності України та 60-річчю колективу.