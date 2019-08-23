На Запоріжжі фігуранти кримінальних справ відшкодували понад дев’ять мільйонів гривень несплачених податків

З початку року співробітники податкової міліції фіскальної служби Запорізької області викрили 59 злочинів у сфері економіки. За фактами ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах розпочато 21 кримінальне провадження.
До суду направлено 20 кримінальних проваджень, у тому числі 17 – з обвинувальним актом, три – для звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків на загальну суму 9,1 мільйона гривень.
Крім того, оперативники ліквідували діяльність “конвертаційного центру” міжрегіонального характеру та “центру мінімізації митних платежів”. За результатами відпрацювання цих незаконних організацій та фіктивних суб’єктів господарювання стягнуто 14,2 мільйона.
За фактами легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом викрито 2 злочини. За одним кримінальним провадженням на майно підозрюваного накладено арешт на загальну суму 5,8 мільйона.
У сфері державних закупівель виявлено шість фактів порушення законодавства. У ході перевірок до бюджету нараховано 5 мільйонів.
У рамках операції “Акциз” ліквідовано діяльність п’яти “підпільних цехів”, які спеціалізувалися на виробництві алкогольного фальсифікату та спирту. Із незаконного обігу вилучено товарів підакцизної групи на загальну суму 31,4 мільйона гривень. Згідно із судовими рішеннями конфісковано продукції загальною вартістю на суму 2,6 мільйона.
Головне управління ДФС у Запорізькій області