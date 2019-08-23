Презентація нового маршруту Дніпром

У Запоріжжі презентували екскурсійний маршрут «Хвилями Дніпра»
Презентацію річкового маршруту провели співробітники Національного заповідника «Хортиця».
За словами завідувача відділу науково-просвітницької роботи заповідника Сергія Дударенка, авторами ідеї стали власники теплоходу «Лагуна». Співробітники комплексу зазначають, що у майбутньому екскурсійний маршрут зможе працювати на регулярній основі.
Мета представників заповідника – показати людям, що Хортиця не обмежується Запорізькою Січчю. Теплохід «Лагуна» вперше спустили на воду в 1975 році, а у 2019-му його повністю реставрували. Судно з максимальною швидкістю 25 км/год вміщує до 150 пасажирів.
Наразі корабель працюватиме на замовлення для туристичних груп. Вартість проїзду сягатиме 150 грн. Планується, що надалі судно курсуватиме за розкладом, а професійні гіди підготують тематичні екскурсії.