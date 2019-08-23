«Запоріжсталь», «Запоріжвогнетрив» і Запорізький ливарно-механічний завод спільно з ФК «Шахтар» реалізували проект «Давай, грай!» в Запоріжжі. Для трьохсот маленьких запоріжців, закоханих у футбол, будуть проходити тренування на трьох сучасних футбольних майданчиках міста. Заняття проводять дипломовані тренери, а тренування завдяки підтримці підприємств Метінвесту абсолютно безкоштовні.
«Заохотити дітей займатися спортом, скерувати море енергії в корисний для них напрямок – ось основне завдання проекту «Давай, грай!», який ми реалізуємо в партнерстві з футбольним клубом «Шахтар». Інтерес до гри серед дітей з кожним роком зростає. Як відповідь на цей запит в Запоріжжі поліпшується спортивна інфраструктура, місто будує нові ігрові поля, а відповідальний бізнес реалізує такі класні спортивні проекти, які допомагають забрати дітей з вулиць і дати їм головне – мрію і можливість її реалізувати», –зазначив Генеральний директор «Запоріжсталі» Ростислав Шурма на урочистому старті проекту «Давай, грай!».
Запоріжжя – двадцять четверте місто, де стартує всеукраїнський проект, спрямований на популяризацію футболу та здорового способу життя серед дітей. Повне забезпечення роботи безкоштовних тренувань гарантували запорізькі підприємства Групи Метінвест: «Запоріжсталь», «Запоріжвогнетрив» та ЗЛМЗ придбали весь необхідний інвентар та обладнання. Некомерційний фонд Shakhtar Social ФК «Шахтар» забезпечив професійну підготовку кваліфікованих тренерів-волонтерів. Понад 300 запорожців у віці 7-12 років займатимуться улюбленим видом спорту тричі на тиждень і братимуть участь в змаганнях.