Ринок праці станом на 23.08.19

Станом на 23 серпня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 13,5 тис. осіб, з них 10,0 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 23 серпня 2019 року – 2993 одиниці (у м. Запоріжжі – 1689 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 5 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 2 безробітних).
З початку серпня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 120 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 67 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.