Фестиваль “Сімейний арт-пікнік” в Запоріжжі проводять вже вп’яте. Гостей заходу на площі Маяковського чекали численні майстер-класи, конкурси та концерт.
Особливо цікаво було дітям. Кожна дитина на фестивалі міг відчути себе поліцейським, патрульним, рятувальником, комунальником. Дітям дозволяли сідати за кермо спецмашин, натискати практично всі кнопки, фотографуватися в касці, бронежилеті, протигазі, зі зброєю.
Популярною була зона з роботами і конструктором LEGO. Діти також могли взяти участь у майстер-класах з малювання, навчитися прийомам єдиноборств і покататися на SUP борді, який плавав прямо у фонтані.