Заява про наміри

Військова частина 3033 Національної гвардії України, юр. Адреса: 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Юності, будинок 28-А, заявляє про наміри будівництва чотирнадцятиповерхового будинку. Характеристика діяльності об’єкта: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Новокузнецька (поруч з житловими будинками №45 і 47) м. Запоріжжя ». Транскордонного впливу не має. Технічні і технологічні дані: Будівництво чотирнадцятиповерхового будинку, розрахованого на 336 проживаючих, з відкритою автостоянкою на 10 автомобілів.
Соціально-економічна необхідність планованої діяльності. Будівництво багатоквартирного житлового будинку забезпечить житлом 336 чоловік і створює на час будівництва робочі місця.
Потреба в ресурсах: додаткових земельних ресурсів – площа земельної ділянки – 0,38 га; сировинних – будівельні матеріали згідно кошторису на будівництво, енергетичних – електроенергія від «Обленерго»; водних – джерелом системи водопостачання є КП «Водоканал»; трудових – при будівництві – 50 осіб, при експлуатації – 336 чоловік.
Транспортне забезпечення – при будівництві – автотранспорт будівельних організацій-підрядників, при експлуатації – автотранспорт мешканців будинку.
Екологічні та інші обмеження: Відповідно до Додатка 10 діючих «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996г. №173 розриви від наземних, наземно-підземних гаражів, відкритих стоянок легкових атомобілів в кількості 10 одиниць і менше, складають 10 м до житлових будинків.
Найближчий житловий будинок по вулиці Новокузнецька, 45 (точка1) розташований з північно-західного боку від проектованого джерела викидів № 1 на відстані 12,7 м.
Найближчий житловий будинок по вулиці Новокузнецька (об’єкт будівництва (ТОЧКА2) розташований із західного боку від проектованого джерела викидів № 2 на відстані 24,7 м.
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території не потрібно.
Вплив об’єкту на клімат і мікроклімат, водне середовище, рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти, грунт, навколишнє техногенне середовище, навколишнє соціальне середовище – можна визначити як прийнятне; повітряне середовище – викиди в атмосферне повітря визначаються в матеріалах ОВНС.
Зібрані відходи передбачається вивозити на підприємства, що мають ліцензію на поводження з даними видами відходів згідно з укладеними договорами. Обсяг виконання ОВНС – в скороченому обсязі, згідно ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд».
Ознайомлення з проектними матеріалами та подача пропозицій протягом 30 днів з моменту публікації Заяви про наміри щодня з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00 за адресою: вул. Незалежної України, 51 в м Запоріжжя Запорізької області, (066) 2383782. Подача пропозицій протягом 30 днів з моменту публікації Заяви про наміри в Запорізьку облдержадміністрацію до відділу по роботі зі зверненнями громадян за адресою: м Запоріжжя, пр . Соборний, 164. Контактний телефон (061) 224-65-63.
Заява про наміри
Військова частина 3033 Національної гвардії України, юр. Адреса: 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Юності, будинок 28-А, заявляє про наміри будівництва чотирнадцятиповерхового будинку. Характеристика діяльності об’єкта: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Новокузнецька (поруч з житловими будинками №45 і 47) м. Запоріжжя ». Транскордонного впливу не має. Технічні і технологічні дані: Будівництво чотирнадцятиповерхового будинку, розрахованого на 336 проживаючих, з відкритою автостоянкою на 10 автомобілів.