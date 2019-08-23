У культурно-мистецькому комплексі «Співоче поле» Печерського ландшафтного парку міста Києва з аншлагом пройшов просто неба показ кавер-шоу Запорізької обласної філармонії «Фольк & Rock».
Захід, організований у рамках святкування Дня незалежності України та відзначення 80-річчя Запорізької області, став справжнім мистецькми подарунком до свята від нашого краю жителям і гостям столиці . Мистецький проєкт просто неба «Фольк & Rock», який презентували у столиці артисти Запорізької обласної філармонії, – це сучасне бачення українського фольклору, поєднання етнічної музики, народної хореографії і сучасних рок-композицій.
На «Співочому полі» прозвучали пісні у виконанні академічного козацького ансамблю пісні і танцю «Запорожці» Запорізької обласної філармонії, кавер-гурту «FAR4» та Сабіни Сафарлі – загалом до Києва поїхала творча делегація у складі 80 осіб. Українські хіти звучали у цікавій сучасній обробці, яка поєднала стилі етно та рок. Глядачами яскравого шоу стали сотні киян, гостей столиці та чимало вихідців із Запорізького краю, які зараз проживають у Києві.
Запорізька філармонія з кавер-шоу в Києві
У культурно-мистецькому комплексі «Співоче поле» Печерського ландшафтного парку міста Києва з аншлагом пройшов просто неба показ кавер-шоу Запорізької обласної філармонії «Фольк & Rock».